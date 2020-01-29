Cinnet getiren şahıs evini ateşe verdi

Van'ın Saray ilçesinde cinnet getiren bir şahıs evini ateşe verdi. Yangında ev, kömürlük ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Çaybağı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve cinnet getiren bir kadın, oturdukları evi, kömürlüğü ve ahırı ateşe verdi. Olayın fark edilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp itfaiye grup amirliği ekiplerince yangına müdahale edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında; ev, ahır ve kömürlük yanarak kullanılamaz hale geldi.

VAN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:31

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.