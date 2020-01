Başkan Say’dan çevre yolu çağrısı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bakanlık nezdinde çalışmaları devam eden çevre yolunun herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini ifade ederek, 1 milyon nüfuslu şehrin kaderinin önüne geçilmemesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek ile dernek üyeleri, çevre yolu ve imar planı konusunda Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile bir araya geldiler. Edremit Belediyesi Encümen Salonunda yapılan toplantıda, Van’ın çevre yolu ve imar planı sorunları ele alındı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, kenttin gelişmesi ve kalkınması için çevre yolunun bir an önce açılması gerektiğini kaydetti. Çevre yolunun hem trafiği hem de Van’ın ticaretini, kalkınmasını engellediğini vurgulayan Başkan Özdek, yatırımcıların turizm bölgesi olan Edremit’i tercih ettiklerini ama imar planından dolayı bu yatırımlarını yapmaktan vazgeçtiklerini kaydetti.



“Süreci takip ediyoruz”

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise 18. madde imar planı ve çevre yolu çalışmalarının bakanlıkça devam ettiğini belirtti. Kentin bu anlamda çevre yolu çalışmalarını topyekûn sahiplenmesi gerektiğini anlatan Başkan Say, “Edremit özelinde Van’ımızın kaderini değiştirecek çevre yolu çalışmalarını sürekli takip etmekteyiz. Ankara ile olan temaslarımızı sürdürerek, çalışmaların hangi aşamada olduğu konusunda bilgiler almaktayız. 1’nci etap ile birlikte 2’nci ve 3’ncü etaplarında açıklanmasıyla süreç daha da hızlanacak. 2020 yılında imar planı revizyonu ile birlikte yatırımcıların teşvik edileceği konusunda Edremit’te gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



“Herkes kentin kaderini göz önünde bulundurmalı”

Çevre yolunun hem Edremit hem de Van için önem arz ettiğini anlatan Başkan Say, “Allah’ın izni ile yakın süreçte başlayacak olan çalışmalara Vanlılar olarak hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Bu anlamda gereken özenin gösterilmesi konusunda vatandaşlarımızın daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Özellikle dava hakkını kullanacak olan vatandaşlarımızın bunu yaparken, 1 milyonluk nüfusun geleceğini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekiyor. Çevre yolu çalışmalarını sekteye uğratmak, sürecin yavaşlamasına sebep olmak ilimizin yine bir çıkmaz içerisine girmesine neden olacaktır. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın dava haklarını kullanırken, bu konuda da makul hareket etmemelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

