Van’dan ABD ve İsrail’e tepki SDİ Dönem Sözcüsü Ali Ramazan Güler: “Kudüs, hiçbir zaman İsrail’in başkenti olmayacaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van’dan ABD ve İsrail’e tepki SDİ Dönem Sözcüsü Ali Ramazan Güler: “Kudüs, hiçbir zaman İsrail’in ...

İHA

Van’dan ABD ve İsrail’e tepki SDİ Dönem Sözcüsü Ali Ramazan Güler: “Kudüs, hiçbir zaman İsrail’in başkenti olmayacaktır”

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ), düzenlediği basın açıklamasında ABD ve İsrail’e tepki gösterdi.
Hazreti Ömer Camii önünde öğle namazını müteakip düzenlenen basın açıklamasında konuşan SDİ Dönem Sözcüsü Ali Ramazan Güler, ABD Başkanı Donald Trump’ın işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Ortadoğu barış planını açıkladığını ifade ederek, “Kudüs’ü işgalci İsrail’in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD, bugün yeni bir skandala daha imza attı. ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak servis edilen tek taraflı anlaşma, Siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken, Filistinlileri parya olarak yaşamaya mahkûm ediyor. ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile kameralar karşısına geçerek Kudüs’ü bir bütün olarak İsrail’in başkenti olarak kabul ettiklerini açıkladı. Göreve geldiği günden bu yana Siyonistlerin emir eri gibi hareket eden Trump, aldığı kararlarla Siyonistleri şımartarak Filistin halkının meşru haklarını yok saymaktadır” dedi.
Emperyalistlerin elinde birer oyuncağa dönüşen bu kukla yönetimleri, tarihin asla affetmeyeceğini vurgulayan Güler, “Plan tamamen Filistin’in yok olması ve Kudüs’ün ilhak edilmesidir. Bugün burada; ilk kıblemiz Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ve ilhak eden ABD'yi kınamak için toplanmadık. Bugün kınama günü değil, bugün Kudüs için ağıt yakma günü değil, bugün ümmetin 15 Temmuz'udur. Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür. Bugün artık kınamanın ötesine geçme günüdür. Ey Selahhaddin! Ey Şeyh Ahmed Yasin, ey mabedimiz için can veren şehitler, size söz veriyoruz ki Kudüs ile özgürleşip, Kudüs ile dirilinceye kadar sizin soluğunuz ve sizin haykırışın olacağız” ifadelerini kullandı.
ABD'nin bu kararının İsrail’in, bütün Filistin’i işgal etme planının bir parçası olduğuna dikkat çeken Güler, “Bu plan yeni değildir. ABD bu kararı 1995'te almıştır. Kudüs’ün Müslümanların elinden çıkmasının 100. yıldönümünde bu karar bilinçli olarak uygulamaya konulmuştur. İsrail, Filistin’i işgal sonrasında, işgal topraklarını Suriye ve Türkiye ekseninde genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu planı uygulamak için de ABD ile işbirliği yapmaktadır. ABD, İsrail’le birlikte işgalin tarafı olduğunu açıkça ilan etmiştir. Ancak İsrail’in Kudüs’ü ilhak karar nasıl hiçbir zaman kabul görmemişse, ABD'nin bu kararı da aynı şekilde vicdan, hukuk ve tarih önünde hükümsüzdür. Bu kararı asla tanımıyoruz. ABD, uluslararası hukukun ve sistemin kararlarına karşı koymakta, tüm dünyaya meydan okumaktadır. Şimdi önümüzde iki seçenek var. Ya dünyadaki tüm devletler kendi hukukunu uygulayacak ve dünyaya kaos hakim olacak ya da BM başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmalar ABD ve İsrail’in hukuka uymasının gereğini yapacak” diye konuştu.
Açıklamalarında İslam dünyasına seslenen Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İslam dünyası, Filistin'e ve Filistin’in başkenti Kudüs’e sahip çıkmalı, siyasi, ekonomik, hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. İsrail, ABD ve İsrail destekçisi tüm ülkelere siyasi, ticari, ekonomik her türlü boykot ve ambargo uygulanmalı, İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kesilmelidir. Bizim şer bildiğimiz şeylerde hayır, hayır bildiğimiz şeylerde şer olabilir. Biz bilemeyiz, ancak Allah bilir. İşte bizim şer olarak gördüğümüz bu kararda, üzerine ölü toprağı serpilen ümmetin uyanışına ve dirilişine vesile olacak inşallah. İsrail'le ve ABD'yle dost olan Arap ülkeleri belki de kendilerini tekrar sorgulayacaklar. Umudumuz işbirlikçi yöneticilerden değil, Müslüman halklardadır. Bugüne kadar onurlu ve azimli bir mücadele ortaya koyan Filistin halkını da buradan selamlıyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra da maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz. Ama Kudüs davası sadece bir avuç Filistinlinin değil, İslam ümmetinin ve insanlığın davasıdır. Filistin ve Kudüs’ün müdafaası hepimizin mesuliyetidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz, bizim namusumuzdur. Kudüs bizim özgürlüğümüzdür. Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, Van düşer, İstanbul düşer. Kudüs düşerse hepimiz düşeriz. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki, Kudüs Filistin'in başkentidir ve inşallah hiçbir zaman İsrail’in başkenti olmayacaktır.”
Yapılan basın açıklamasının ardından tekbir getiren kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

VAN

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesi 'Yıldırım ekibi' kurdu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 'Yıldırım ekibi' kurdu
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Elazığ’a yardım
YEREL HABERLER Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Elazığ’a yardım
Doktoru darbetti, burs şartıyla yargılanmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Doktoru darbetti, burs şartıyla yargılanmaktan ...
Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Yıldırım Ekibi’ görev başında
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Yıldırım Ekibi’ görev ...
Van milletvekilleri Bakan Turhan’la görüştü
YEREL HABERLER Van milletvekilleri Bakan Turhan’la görüştü
Doktoru darp eden şahıs, öğrencilere burs vererek yargılanmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Doktoru darp eden şahıs, öğrencilere burs vererek ...
Başkan Say’dan çevre yolu çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Say’dan çevre yolu çağrısı
(Özel) Buz tutan evde 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER (Özel) Buz tutan evde 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi ...
Cinnet getiren şahıs evini ateşe verdi
YEREL HABERLER Cinnet getiren şahıs evini ateşe verdi
Uzmanlardan hayvan sahiplerine önemli uyarı Van YYÜ Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Nebi Çetin: "Yavru atan hayvanın, diğer sağlıklı hayvanlarla temasının kesilmesi gerek” “Yavru atmalar gerekli yerlere intikal ettirilmediği için takibi de düzgün yapılamıyor” “İhmal ve göz ardı edilen hayvan hastalıkları ülke hayvancılığı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor”
YEREL HABERLER Uzmanlardan hayvan sahiplerine önemli uyarı Van YYÜ ...
Erciş'te, 132 metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Erciş'te, 132 metruk bina yıkıldı
Van'da, 250 iş makinesi ve 1000 görevli ile kardan kapanan yollar açıldı
YEREL HABERLER Van'da, 250 iş makinesi ve 1000 görevli ile kardan ...
Genel Sekreter Türkman’dan Başkan Ensari’ye ziyaret
YEREL HABERLER Genel Sekreter Türkman’dan Başkan Ensari’ye ziyaret
Gülaçar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Çalışma Grubunda
YEREL HABERLER Gülaçar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Çalışma ...
Gürpınar Belediyesinin yardım kamyonu yola çıktı
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinin yardım kamyonu yola çıktı
Van Büyükşehir Belediyesinden ‘karla mücadele’ açıklaması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden ‘karla mücadele’ ...
“Utandıran hastalık” kışın şiddetini arttırıyor
YEREL HABERLER “Utandıran hastalık” kışın şiddetini arttırıyor
Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Çetin'in 15 yıl hapsi istendi
YEREL HABERLER Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Çetin'in 15 yıl ...
Erciş'te 223 adet metruk bina yıktırılıyor
YEREL HABERLER Erciş'te 223 adet metruk bina yıktırılıyor
Van’da yaralı bulunan Puhu, tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Van’da yaralı bulunan Puhu, tedavi altına alındı
Erciş'ten depremzedeler için yardım gönderildi 
YEREL HABERLER Erciş'ten depremzedeler için yardım gönderildi 
Başkan Ensari’den Çaldıran Spor’a tebrik
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den Çaldıran Spor’a tebrik
Ramada by Wyndham Van Oteli, sevgi evlerinde kalan çocukları ağırladı
YEREL HABERLER Ramada by Wyndham Van Oteli, sevgi evlerinde kalan ...
Erciş halkından depremzedelere anlamlı yardım
YEREL HABERLER Erciş halkından depremzedelere anlamlı yardım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X