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Van’da ‘Gençliğe Değer Programı’ devam ediyor

İHA

Van İl Müftülüğüne bağlı İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" programına katılan öğrenciler ve sorumlu hocalar, İl Müftümüz Ömer Keskin'i makamında ziyaret etti.

Van’da ‘Gençliğe Değer Programı’ devam ediyor

Van İl Müftülüğüne bağlı İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde “Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı” programına katılan öğrenciler ve sorumlu hocalar, İl Müftümüz Ömer Keskin’i makamında ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanlığının önemli bir hizmet alanını oluşturan ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak, gençlik çalışmalarına ivme kazandırmak ve gençlik koordinatörlüğü sistemini ülke genelinde aktif hale getirmek maksadıyla düzenlenen "Gençliğe Değer" projesi, Van Müftülüğü tarafından aktif olarak yürütülmektedir. İl Müftüsü makamında gerçekleşen ziyaretin ardından konferans salonunda kampa katılan 110 öğrenciye hitaben konuşan Müftü Keskin, “2731 Ocak 2020 tarihleri arasında müftülük tarafından İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Murat Değer Yatılı Kur’an Kursu, Tuşba İlçe Müftülüğüne bağlı Şeyh Müşerref Yatılı Kur’an Kursu ve Edremit İlçe Müftülüğüne bağlı Ensar Yatılı Kur’an Kursu’nda yürütülen program 5 gün 4 gece olmak üzere 31 Ocak tarihinde sona erecektir. Kampın okuma saatlerinden tutun da sportif faaliyetler, manevi yerlere yönelik yapılan geziler ve daha birçok faaliyetlerle dolu dolu geçti” dedi.
Program, öğrencilere yapılan ikramın ardından son buldu.

VAN

29 Ocak 2020 Çarşamba

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