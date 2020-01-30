Van’da aranan 2 şahıs yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda aranan 2 kişi yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesi Akal Mahallesi’nde terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli şahsa yönelik 2 ayrı adreste adli arama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen faaliyette; 2018 yılından bu yana ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan aranan 1 şahıs ile 2015 yılından bu yana ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Yapma veya Sağlama’ suçundan aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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