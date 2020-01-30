Başkale'de 69 kilo eroin ele geçirildi

Bakanlar Soylu ve Koca, Elazığlı iş adamlarıyla bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Başkale ilçesinde 69 kilo eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesi Atlılar Mahallesi’nde şüpheli bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atlılar Mahallesi’nde şüpheliye ait ahırda narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada, bidon içerisinde yeraltına gizlenmiş 134 paket halinde 69 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.