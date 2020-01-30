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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

İHA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muş, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Bitlis, Hakkari ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

VAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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