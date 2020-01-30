Vanlı çocuklara tıraş jesti

Van’ın Tuşba Belediyesi, yarıyıl tatilinde olan öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yarıyıl tatilinin ardından okula başlayacak çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren kuaförler, kırsal mahallede yaşayan erkek öğrencileri tıraş ederken, minik kız çocuklarına ise saç bakımı yapıldı. Tıraş sırasını bekleyen çocukların hem heyecanlı hem de sevinçli oldukları dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçede bakıma muhtaç ailelere yönelik çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Özelde kırsal mahalleler olmak üzere tüm kesimlere devletin sıcak yüzünü göstermeye çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Akman, “Herkese hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi de okula başlayacak öğrencilerimizin tıraşını yapıyoruz. Özellikle kuaföre gitmeye imkanı olmayan çocuklarımıza böyle hizmet vermek istedik. Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin yaşlı ve öğrencinin tıraşını yaptık” dedi.

Yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirdiklerini dile getiren minik öğrenciler ise kendilerine ücretsiz tıraş desteği veren Tuşba Belediyesine teşekkür etti.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.