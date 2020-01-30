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Müdür Sünnetçioğlu: "Türkiye’de şimdiye kadar korona virüsü vakası tespit edilmedi"

İHA

– Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüsü konusunda müdürlük olarak hazır olduklarını belirterek, "Türkiye'de şimdiye kadar korona virüsü vakası tespit edilmedi" dedi.

Müdür Sünnetçioğlu: "Türkiye’de şimdiye kadar korona virüsü vakası tespit edilmedi"

– Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüsü konusunda müdürlük olarak hazır olduklarını belirterek, "Türkiye’de şimdiye kadar korona virüsü vakası tespit edilmedi" dedi.
İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen 2019 yılı değerlendirme toplantısına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Onur Mahmutoğlu, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Taman, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Çetin Yüce, Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yaşar Beygo, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Aktaş ve basın mensupları katıldı. Burada 2019 yılında yapılan çalışmalara değinen İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, kamu hastanelerinde 188 yoğun bakım yatağı ile hizmet verildiğini ifade ederek, yoğun bakım yatak doluluk oranlarının yüzde 98 olarak gerçekleştiğini söyledi. Evde sağlık hizmetinin sadece kamu hastaneleri bünyesinde verildiğini dile getiren Sünnetçioğlu, “2019 yılında 11 bin 136 hastanın tedavisi evinde gerçekleştirilmiş olup, bu hastalar için 43 bin defa ekiplerimizce evde ziyaret gerçekleştirilmiştir” dedi.
Kanser tedavisi alan hastalara daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek için ‘Gündüz Kemoterapi Ünitesi’nin yenilendiğini belirten Sünnetçioğlu, S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında acil servisin hizmete açılmakla birlikte 15 polikliniğinin de gündüz sağlık hizmetine açıldığını söyledi. 2019 yılında hizmete sunulan ASM’lere de değinen Sünnetçioğlu, “2019 yılında toplamda 730 kişiye temel ilk yardım eğitimi, 485 kişiye ilk yardım farkındalık eğitimi düzenlenmiştir. Yine 2019 yılında 10 adet acil sağlık hizmetleri istasyonu açılmıştır. Bunun yanında 2019 yılı içerisinde komuta kontrol merkezinin temeli atılmış, inşaatı başlamış ve 2020 yılı ortalarında teslimi yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
2020 yılı içerisinde açılması planlanan çalışmalara da değinen Sünnetçioğlu, “Gürpınar Çavuştepe, Merkez Kevenli, Edremit Kurubaş, Çatak Görentaş, Muradiye, Erciş Uncular ve Ulupamir, Özalp Çubuklu, Tuşba Bardakçı ve Edremit Elmalı Aile Sağlığı Merkezi, açılışını planladığımız hizmet birimlerimizdir” diye konuştu.
2017 yılında yapılan protokolle Sağlık Müdürlüğüne devredilen adliye lojmanları ile ilgili de açıklamada bulunan Sünnetçioğlu, “Bu 130 adet lojmanın onarımı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşülmüş ve söz konusu kurum tarafından gerekli keşif ve yaklaşık maliyet çıkarıldıktan sonra bakanlıktan ödenek istenecek. Ödenek tahsis edilmesi durumunda lojmanlar onarılıp, kurum personelinin hizmetine sunulacaktır. Ayrıca şu ana kadar kiralık olan binalarımızda yüzde 50’ye yakın indirime gidilmiş olup bu kiralar sözleşme süresince sabit hale getirilmiştir” dedi.
Konuşmaların ardından gazetecilerin korona virüsü il ilgili sorusu üzerine açıklamada bulunan Sünnetçioğlu, “Bu konuyla alakalı Sağlık Müdürlüğü olarak hazır durumdayız. Şimdiye kadar Türkiye’de böyle bir vaka tespit edilmedi, ama olabilir. Temennimiz inşallah olmaz. Bu konuyla ilgili gerekli eğitimler, gerekli yazışmalar yapılmış zaten. Bu konuyla alakalı bizim bu hafta içerisinde toplantılarımız oldu. Baya yoğun bir şekilde çalışmalarımız var, ama şimdi öyle bir hastalık yok. Olursa da hazırlıklı durumdayız” ifadelerini kullandı.

VAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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