Harçlıklarıyla depremzedeler için battaniye aldı Vanlılar Elazığ için seferber oldu

– Vanlı çocuklar, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem dolayısıyla başlatılan yardım kampanyasına harçlıklarıyla aldıkları battaniyeyle destek verdiler.

Van’ın merkez Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sakinleri, Elazığlı depremzedeler için seferber oldu. Bunun için sosyal medyada kampanya başlatan mahalle sakinleri, çok sayıda battaniye, kıyafet, çocuk bezi, ısıtıcı, uyku tulumu ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım malzemesi topladı. Büyük bir titizlik içinde hazırlanan yardım malzemeleri ise Kızılaya teslim edildi. 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde teslim edilen yardım malzemeleri araçlara yüklenerek Elazığ’a uğurlandı. Başlatılan yardım seferberliği kapsamında çocukların biriktirdiği harçlıklarla battaniye alması dikkat çekti.

Yapılan örnek çalışmayla ilgili İHA muhabirine konuşan mahalle sakinlerinden Necat Faydalı, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerin bir nebzede olsa gönüllerini ısıtmak için bir kampanya başlattıklarını belirtti. Devletin Van depreminde olduğu gibi Elazığ depreminde de her türlü yardımı yaptığını anımsatan Faydalı, “Sosyal medya aracılığıyla mahalleliye ulaştık. Herkes elinden geleni yaptı. Toplanan yardımları bugün Kızılaya teslim ediyoruz. Kızılay aracılığıyla da Elazığ’a göndereceğiz” dedi.



“Depremzedeler üşümesin diye battaniye yardımında bulunduk”

Van halkı olarak 2011 yılında deprem yaşadıkları için Elazığ ve Malatya’daki vatandaşları çok iyi anladıklarını dile getiren Ebubekir Kaçmaz ise, “Depremzedeler üşümesin diye battaniye yardımında bulunduk. Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi bu afetlerden muhafaza etsin” diye konuştu.



“Harçlıklarımızı toplayıp battaniye aldık”

Depremzedeler için hem harçlıklarını toplayarak yardımda bulunan hem de mektup yazan 13 yaşındaki Sefa Nur Faydalı da, “Van depremini yaşayanlar olarak Elazığlı depremzedeleri en iyi biz anlarız. Bu yüzden depremzedelerin acılarını dindirmek için bir seferberlik başlattık. Harçlıklarımızı toplayıp battaniye aldık. Böylece bir nebze de olsa acılarını dindirmeye çalıştık” şeklinde konuştu.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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