Van’ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gevaş ilçesi VanBitlis kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir kamyonda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada 4 adet dingil ve 1 adet stepne lastiğine zulalanmış vaziyette toplam 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili araç sürücüsü F.Ş. hakkında işlem yapılmıştır” denildi.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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