Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi

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VAN-Bitlis Karayolu üzerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 4 dingil ve 1 stepne lastiğine gizlenmiş 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Bitlis Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphelendikleri kamyonu durdurup arama yaptı. 4 dingil ve 1 stepne lastiğine gizlenmiş 5 bin 100 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.



VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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