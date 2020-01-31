Özalplı kadınlar depremzedeler için örgü örüyor

Van’ın Özalp ilçesindeki aile kültür merkezindeki kadınlar, Malatya ve Elazığlı depremzedeler için atkı ve bere örüyor.

Özalp Kaymalığı ve AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının destekleri ile Özalp Aile Kültür Merkezindeki 20 kursiyer, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere atkı ve bere örüyor. AK Parti Özalp Kadın Kolları Başkanı Naciye Tezel, depremden sonra bölgedeki vatandaşlara atkı ve bereler örmeye karar verdiklerini belirtti. Depremi yaşamış bir il olarak insanlara yardımcı olmak istediklerini belirten Tezel, "Bu konuyla ilgili kaymakamımıza ve ADEM'deki kadınlara danıştık. Ardından örgü kursundaki kadınlarla çalışmaya başladık. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir nebzede olsa destek olmak için bu soğuk havalarda üşümesinler diye atkı ve bere ördük. Yaptığımız atkı ve bereleri depremzedelere göndereceğiz. Bir nebze de olsa depremin acısını dindirmeye çalışarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Kadınlarla birlikte örgü örmeye devam ediyoruz. Bugün mesai bitime kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ördüğümüz atkı ve bereleri hazırlayıp Özalp Kaymakamlığı ve belediyenin başlatmış olduğu yardım kampanyası kapsamında göndereceğiz” dedi.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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