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Van’a 23 milyon liralık tarım yatırımı

İHA

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Ferhat Atacan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 13. Etap Programı kapsamında uygunluk kriterlerini taşıyan 27 projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildiğini belirterek, "Bu yatırımlarla birlikte ilimiz ekonomisinin yanı sıra işlenen süt miktarı 6 kat, soğuk hava depoculuğu 5 kat, un üretimi 2,5 kat ve fiili hububat depolama kapasitesi 13 kat artmış olacaktır" dedi.

Van’a 23 milyon liralık tarım yatırımı

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Ferhat Atacan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 13. Etap Programı kapsamında uygunluk kriterlerini taşıyan 27 projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildiğini belirterek, “Bu yatırımlarla birlikte ilimiz ekonomisinin yanı sıra işlenen süt miktarı 6 kat, soğuk hava depoculuğu 5 kat, un üretimi 2,5 kat ve fiili hububat depolama kapasitesi 13 kat artmış olacaktır” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 13. Etap kapsamında yapılan değerlendirme ve bütçelendirme çalışmaları sonucu, Van’a 13 adet ekonomik yatırım ve 14 adet kırsal ekonomik yatırım konularında olmak üzere uygunluk kriterini taşıyan toplam 27 adet projenin onaylandığı bildirildi. Proje Yatırım tutarı 22 milyon 787 bin lira olduğu ve 11 bin 150 lirasının kısmi hibe olarak Van’a tahsis edildiği açıklandı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Ferhat Atacan, Van’ın 2019 yılını tarım alanında çok başarılı çalışmalarla tamamladığını, 2020 yılına da aynı başarıyı devam ettirecek gelişmelere ev sahipliği yapacağını söyledi. Desteklenecek 14 adet kırsal ekonomik yatırımlar projelerinde kaba yem deposu, yem kırma, karma, dağıtma sistemleri, padok sistemleri tünel ve seranın bulunduğunu belirten Atacan, “13 adet ekonomik yatırım içerisinde ise 1 adet meyve işleme ve paketleme tesisi projesi, 1 adet kapasite artırma projesi, 1 adet çelik silo projesi, 1 adet soğuk hava deposu projesi, 1 adet güneş enerjisinden elektrik üretimi projesi ve 8 adet yeni ahır tesisi bulunmaktadır. Projeleri geçen ve yaklaşık 23 milyon lira tutarındaki projeleri kabul gören 27 yatırımcımıza yüzde 50 oranında hibe desteğinde bulunulacaktır. İlimizde üretilen tarıma dayalı ürünlerin yerinde işlenmesi ve değerlendirilmesi katma değer açısından çok önemlidir. Sanayicilerimize, üreticilerimize ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Böylelikle kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi kapsamında son 13 yılda Van’ımızdaki 113 üreticiye toplam 37 milyon 580 bin lira hibe desteği sağlanmıştır” dedi.
Atacan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ile ekibine de başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

VAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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