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Türkiye’nin en soğuk ilçesinden Elazığ’a uzanan sıcak el

İHA

Türkiye’nin en soğuk ilçesinden Elazığ’a uzanan sıcak el

– Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Van’ın Çaldıran ilçesinden 6.8’lik depremin ardından yıkımların ve ölümlerin yaşandığı Elazığ’a sıcak yardım eli uzatıldı.
Çaldıran Belediyesinin yaptığı çağrılara kayıtsız kalmayan vatandaşlar, başlatılan yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Yaşanan depremden dolayı evlerine giremeyen ve havaların soğuk olması nedeniyle zor zamanlar geçiren Elazığlı afetzedelere ulaştırılmak üzere kuru gıda, ısıtıcı, kışlık giyecek ve battaniye yardımından oluşan bir kamyon malzeme toplandı. Yardım kamyonu, İlçe Müftü Vekili M. Emin Avcı’nın okuduğu dualarla AFAD yetkililerine teslim edilmek üzere yola çıktı.

“Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın”
Çaldıran Kaymakamı Adem Can da, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, “Ülke genelinde başlatılan yardım kampanyalarına Çaldıran ilçemiz de destek verdi. Oradaki kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını, o acıyı buradaki kardeşlerimizle birlikte hissettiğimizi belirtmek isterim. Çaldıran halkı, depremin acısını yüreğinde hissetmiş bir ilçedir. Yapılan çağrılara kayıtsız kalmayarak Çaldıran’ın tarihine ve şanına uygun şekilde oluşturdukları bir kamyonla oradaki vatandaşlarımıza kışlık giyecek, kuru gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi yardımlarda bulunmuştur. Yapılan yardımlar oradaki kardeşlerimize ulaştırılacak. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

“Depremin ne kadar zor bir acı olduğunu çok iyi biliyoruz”
1976 Çaldıran ve 2011 yılında yaşanan Van depreminde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve depremin nasıl bir afet olduğunu bildiklerini ifade eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Çaldıran Belediyesi olarak yaptığımız çağrılarla yardım kampanyası başlattık. Yapılan çağrılar üzerine Elazığ ve Malatya'daki depremzede kardeşlerimizin yaralarının sarılması için kayıtsız kalmayan ilçe halkımız da yardım elini uzatmıştır. Yoğun ilgi gören kampanyamız kapsamında kuru gıda, battaniye ve kışlık giyeceklerden oluşan aracımız, yapılan dualarla AFAD yetkililerine teslim edilmek üzere yola çıktı. 1976 Çaldıran ve 2011 Van depreminde binlerce insanımız hayatını kaybetti. Depremin ne kadar zor bir acı olduğunu Vanlılar olarak çok iyi biliyoruz. Yaşadığımız depremde bizlere uzanan elleri Vanlılar olarak unutmadık. Bugün de Elazığ’da yaşanan depremde Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran ilçemizden sıcak bir el uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Elazığ ve Malatya’da hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar dilerim” dedi.
Araç, yapılan duaların ardından Elazığ’a gitmek üzere yola çıktı.

VAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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