Kırgız Türkleri'nden depremzedelere yardım

AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderdi. Daha önce battaniye ısıtıcı gibi yardımlar gönderen Kırgızlar, şimdi de köyün yaşlıları tarafından toplanan para yardımını Kızılay Erciş Şubesi'ne teslim etti.

Doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, 1982'de Türkiye'ye getirilen ve Erciş'e 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisinde oluşturulan Ulupamir Mahallesi´nde yaşayan Kırgız Türkleri, Elazığlı depremzedeleri unutmadı. Daha önce battaniye ısıtıcı gibi yardımları deprem bölgesine gönderen Kırgızlar, şimdi de mahallenin yaşlılarının kendi aralarında topladıkları 5 bin lira parayı köyün muhtarı Eyüp Han Koşar aracılığıyla Erciş Kızılay Şubesi Başkanı Kurbani Özdaş´a teslim etti.

Van ve Erciş'te 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 yılında deprem acısını yaşadıklarını belirten Muhtar Koşar, "Oradaki depremzede kardeşlerimizin acısını en iyi biz anlarız. Ulupamir Mahallesi muhtarı olarak mahalledeki yaşlılar aramızda 5 bin lira toplayıp Elazığ ve Malatya'da bulunan depremzede kardeşlerimize göndermek üzere Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş´a teslim ettik. Daha önce yine battaniye, ısıtıcı gibi bazı ihtiyaç olarak düşündüğümüz malzemeleri de Kızılay'a bağışta bulunduk. Allah devletimize, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın" dedi.



VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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