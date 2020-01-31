Kırgız Türkleri'nden depremzedelere yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırgız Türkleri'nden depremzedelere yardım

DHA

AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderdi. Daha önce battaniye ısıtıcı gibi yardımlar gönderen Kırgızlar, şimdi de köyün yaşlıları tarafından toplanan para yardımını Kızılay Erciş Şubesi'ne teslim etti.

AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderdi. Daha önce battaniye ısıtıcı gibi yardımlar gönderen Kırgızlar, şimdi de köyün yaşlıları tarafından toplanan para yardımını Kızılay Erciş Şubesi'ne teslim etti.
Doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, 1982'de Türkiye'ye getirilen ve Erciş'e 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisinde oluşturulan Ulupamir Mahallesi´nde yaşayan Kırgız Türkleri, Elazığlı depremzedeleri unutmadı. Daha önce battaniye ısıtıcı gibi yardımları deprem bölgesine gönderen Kırgızlar, şimdi de mahallenin yaşlılarının kendi aralarında topladıkları 5 bin lira parayı köyün muhtarı Eyüp Han Koşar aracılığıyla Erciş Kızılay Şubesi Başkanı Kurbani Özdaş´a teslim etti.
Van ve Erciş'te 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 yılında deprem acısını yaşadıklarını belirten Muhtar Koşar, "Oradaki depremzede kardeşlerimizin acısını en iyi biz anlarız. Ulupamir Mahallesi muhtarı olarak mahalledeki yaşlılar aramızda 5 bin lira toplayıp Elazığ ve Malatya'da bulunan depremzede kardeşlerimize göndermek üzere Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş´a teslim ettik. Daha önce yine battaniye, ısıtıcı gibi bazı ihtiyaç olarak düşündüğümüz malzemeleri de Kızılay'a bağışta bulunduk. Allah devletimize, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın" dedi.

VAN

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciş Belediyesinden deprem şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden deprem şehitleri için mevlit ...
Başkan Vekili Aslan’dan Bostaniçi Mahallesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan’dan Bostaniçi Mahallesi’ne ...
İşitme engelli judocular Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER İşitme engelli judocular Türkiye üçüncüsü oldu
Türkiye’nin en soğuk ilçesinden Elazığ’a uzanan sıcak el
YEREL HABERLER Türkiye’nin en soğuk ilçesinden Elazığ’a uzanan sıcak ...
Van Büyükşehir Belediyesinden trafik denetimi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden trafik denetimi
Van’a 23 milyon liralık tarım yatırımı
YEREL HABERLER Van’a 23 milyon liralık tarım yatırımı
Muradiye Müftülüğünden 'Camilere Davet' programı
YEREL HABERLER Muradiye Müftülüğünden 'Camilere Davet' programı
Özalplı kadınlar depremzedeler için örgü örüyor
YEREL HABERLER Özalplı kadınlar depremzedeler için örgü örüyor
Van'lı gençler, yaban kuşlar için doğaya ekmek ve mısır bıraktı
YEREL HABERLER Van'lı gençler, yaban kuşlar için doğaya ekmek ve ...
Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak ...
Van'da 14 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 14 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan sanayi esnafına ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan sanayi esnafına ziyaret
Kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket ...
Erciş'te protokol üyelerinden gazi ve şehit yakınlarına ziyaret
YEREL HABERLER Erciş'te protokol üyelerinden gazi ve şehit ...
Van'da 7,2'lik depremin hangi fayları tetiklediğini araştırıyorlar
YEREL HABERLER Van'da 7,2'lik depremin hangi fayları tetiklediğini ...
Vali Bilmez’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den esnaf ziyareti
Başkan Vekili Aslan’dan muhtaç aileye destek
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan’dan muhtaç aileye destek
Harçlıklarıyla depremzedeler için battaniye aldı Vanlılar Elazığ için seferber oldu
YEREL HABERLER Harçlıklarıyla depremzedeler için battaniye ...
Belediyeden öğrencilere ücretsiz kuaför hizmeti
YEREL HABERLER Belediyeden öğrencilere ücretsiz kuaför hizmeti
Müdür Sünnetçioğlu: "Türkiye’de şimdiye kadar korona virüsü vakası tespit edilmedi"
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu: "Türkiye’de şimdiye kadar korona ...
Muradiye’de trafik kazası; 4 yaralı
YEREL HABERLER Muradiye’de trafik kazası; 4 yaralı
Vanlı çocuklara tıraş jesti
YEREL HABERLER Vanlı çocuklara tıraş jesti
Başkanı Er: "Kudüs İsrail'e ait değildir ve asla da olmayacaktır"
YEREL HABERLER Başkanı Er: "Kudüs İsrail'e ait değildir ve asla da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X