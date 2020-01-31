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Vali Bilmez, ‘Gençliğe Değer Kampı’nın kapanış törenine katıldı

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Diyanet İşleri Başkanlığının "Gençliğe Değer Ara Dönem Gençlik Kampı" projesinin kapanış törenine katıldı.

Vali Bilmez, ‘Gençliğe Değer Kampı’nın kapanış törenine katıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Diyanet İşleri Başkanlığının “Gençliğe Değer Ara Dönem Gençlik Kampı” projesinin kapanış törenine katıldı.
İl Müftülüğünde yapılan tören, Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ömer Keskin, kampa ildeki 3 farklı Kur’an kursundan 105 öğrencinin katıldığını ve çok verimli geçtiğini söyledi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de, böyle bir projeyi hayata geçiren Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti. Kamplarda öğrencilerin bir araya gelmesinin büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Vali Bilmez, “51 ilde ve o illerdeki ilçelerde öğrenciler 1 hafta boyunca proje kapsamındaki bu kamplarda bir araya getirildi. Bu çok anlamı bir buluşma. Gençler kamplar sayesinde farklı kişilerle tanıştı. Bu kamplarda dostluklar gelişir ve pekişir. Bu tür organizasyonları, kampları iyi değerlendirin. İnsanlığa, ailenize, memleketinize, faydalı olmak için çalışın. Hayalleriniz büyük olsun. Hayali olmayanın geleceği yoktur. Çok çalışın ve sizin gibi düşünmeyen insanları da oldukları gibi kabul edin. Eğer biz aşiretimize, kavmimize kapanıp kalırsak başarılı olamayız. Bizim görevimiz başkalarına değil kendimize şekil vermektir. Kendinizi istediğiniz şekilde yetiştirin. Davranış ve yaşantınızla örnek olun. Farklı kitaplar okuyun” dedi.
Kampın kapanış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşaviri Selami Açan ise kampın çok anlamlı olduğunu ve bu anlamlı etkinlikte öğrencilerle birlikte olmak için Van’a geldiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın selamını öğrencilere ileten Açan, şunları söyledi:
“Gençlik bizim için çok önemli. Özellikle ülke olarak içinden geçtiğimiz süreçte çok daha önemli. Bu evlatlar bize emanet. En güzel şekilde onları koruyup geliştirip, ailelerimiz, vatanımız, milletimizin geleceği için en iyi şekilde yetiştirmenin çabası içerisindeyiz. Bu kamplar yeni dostluklar, yeni kardeşlik anlamına geliyor. Bu gençler memleketimizin istikbali.”
Konuşmaların ardından, okuma saatleri, sosyal etkinlikler, spor, gezi ve seminerler gibi etkinliklerin yapıldığı kampa katılan öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi.
Program sonunda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşaviri Selami Açan’a plaket verdi.
Program, kursa katkı sunan iş insanları Yusuf Konak ve Sertaç Kartal, hocalara ve personele plaket, öğrencilere de hediyeler verilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.
Programa, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, öğrenciler ve aileler de katıldı.

VAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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