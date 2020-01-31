Saray ilçesinden depremzedelere yardım

Van’ın Saray Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ için yardım kampanyası başlatıldı.

Saray ilçesinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan kışlık giysi, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kısa süre içerisinde büyük yardım toplandığını ifade eden İlçe Müftüsü Selman Coşkun, “Birkaç gün için 2 tona yakın malzeme ve beş bin lira nakdi yardım toplandı. Kampanyamız pazartesi günü kadar devam edecek. Yardımda bulanan tüm ilçe halkından Allah razı olsun” dedi.

Saray Belediyesi de depremzedelere un yardımda bulundu.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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