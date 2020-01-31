Erciş Belediyesinden engellilere sinema keyfi

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı, Erciş Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde bulunan engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını daha da arttırmak için sinema etkinliği düzenledi.

Erciş Belediyesi çok amaçlı salonunda engellilerle bir araya gelen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, her insanın bir engelli adayı olduğunu, bu nedenle engelli vatandaşlar için en iyi koşulları sağlamak gerektiğini belirtti. Mehmetbeyoğlu, “Onların mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Engelli vatandaşlarımızı hayata bağlamak bizim elimizde. Bu nedenle onlar için daha iyi hizmetler sunmamız lazım" dedi.

Mehmetbeyoğlu, daha sonra engelli vatandaşlarla karşılıklı misket oyunu oynayarak onların mutluluğunu paylaştı. Etkinliğe Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit de katıldı.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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