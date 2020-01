Belediye yöneticileri ve gazeteciler dostluk maçında karşılaştı

Van’ın Edremit Belediyesi yöneticilerinden oluşan Edremit Belediyespor ile kentteki gazetecilerin forma giydiği Basınspor arasında dostluk futbol maçı oynandı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın da forma giydiği maçın skoru berabere tamamlandı.

Edremit Belediyesi yöneticilerinden oluşan Edremit Belediyespor halı saha maçlarını sürdürürken, bu haftaki rakipleri Vanlı gazeteciler oldu. İlçedeki bir halı sahada oynanan dostluk futbol maçı, 1010 berabere tamamlandı.

Edremit Belediyespor sahaya; Zekeriya Şahin, M. Ali Say, Gökhan Bayram, Fatih Karael, Ercan Karahan ve İsmail Say ile çıktı. Basınspor ise İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ün teknik sorumluluğunda sahaya; Erol Çakıl, Mesut Varol, İshak Kara, Fatih Sevinç, Rıdvan Can, Cemal Aşan ve Bişar Ulutaş’la çıktı. Basınspor’da ikinci yarıda Fatih Sevinç’in yerine Serkan Aslan oyuna dahil oldu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın birbirinden güzel dört gol attığı müsabakada, gazeteciler maçın ilk yarısını üç fark geride kapatmasına rağmen karşılaşmanın sonlarında attıkları gollerle maçı berabere tamamladı.

Söz konusu dostluk maçlarının kurum yöneticileri ve gazeteciler arasında kaynaşmaya vesile olduğunu dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, maçın dostça bitmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ise başka kurum yöneticileri ile de bu tür maçları yaptıklarını söyleyerek, soğuk havada sıcak bir karşılaşma olduğunu belirtti.

