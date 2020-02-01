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Van Gölü kirlilikten kurtuluyor

DHA

VAN Gölü'nü kirlilikten kurtaracak olan 'İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 150 milyon TL maliyeti olan tesisin 1 milyon 100 bin nüfuslu kentin kanalizasyon atığını, önümüzdeki 50 yıla kadar arıtabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

VAN Gölü'nü kirlilikten kurtaracak olan 'İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 150 milyon TL maliyeti olan tesisin 1 milyon 100 bin nüfuslu kentin kanalizasyon atığını, önümüzdeki 50 yıla kadar arıtabilecek kapasitede olduğunu söyledi.
Türkiye'nin en büyük gölü olan, turkuaz rengi suyu, mavi bayraklı plajı ve sahilleri ile görenleri kendine hayran bırakan, yüzlerce balıkçıya da ekmek kapısı olan Van Gölü için önemli bir adım atıldı. Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde mevcut arıtma tesisinin bulunduğu alana 2018 yılında yapımına başlanan 'Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi' ile Van Gölü'nün kirlenmekten kurtarılması hedefliyor. Van Gölü için büyük önem taşıyan proje ile göl artık kirlenmeyecek. 150 milyon TL maliyeti olan arıtma tesisi 1 milyon 100 bin nüfuslu kentin kanalizasyon atığını, 50 yıla kadar sorunsuz arıtabilecek. Kurulacak olan arıtma tesisinde taş tutucu yapısı, ön arıtma, havalandırmalı kum yağ tutucu, anaorobik, havalandırma, son çökeltme havuzları, dezenfeksiyon, koku giderim, çamur susuzlaştırma üniteleri ile sais sistemi bulunuyor.
Faaliyete geçecek olan 'Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi' merkez İpekyolu, Tuşba ilçeleri ile Edremit ilçesinin bir kısmının sularının arıtılacak. Arıtılan suların Van Gölü'ne verilmesi ve böylece kirliliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.
VAN'DAKİ ATIK SUYUN YÜZDE 75'İ HİÇ ARITILMADAN GÖLE AKIYOR
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'nün bölgedeki en güzel doğal eser olduğunu belirtti. Başta belediyeler olmak üzere hayvancılıkla uğraşan birçok işletmenin Van Gölü'nü kirlettiğini ifade eden Vali Bilmez, konuyla şunları söyledi:
"Van merkezin atık suyunun yüzde 75'i hiç arıtılmadan göle akmaktadır. 2018 yılında bu gölün kirlilikten kurtulması için proje yapıldı, ihale edildi. Müteahhit firma 2018 yılının Mart ayında işe başladı. Beton kısmının imalatları bitti. İnşallah bu yıl da makine ve mekanik imalatı gerçekleştirerek, yıl sonuna doğru bu projeyi devreye almayı hedefliyoruz. Projemiz, yaklaşık 150 milyona mal olacak. Şimdiye kadar 50 milyon, eski parayla 50 trilyon para harcandı. Geri kalan 100 milyon kredi de temin edildi. İller Bankası'ndan gerekli onaylar alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızdan da gerekli izinler alındı. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'nin bu 'İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni yıl sonuna doğru devreye alacağız. Bu da yetmiyor. Edremit ilçesinin bir kısmı atık suyu, bu arıtma tesisine gelmiyor. Orada da kanalizyon ve arıtmanın yapılması için ihale yapıldı. İhale sözleşme aşamasındadır. İnşallah bu sene ona da başlayacağız. Hedefimiz onu da kısa sürede bitirip Van Gölü'nü kirlenmekten kurtarmak. Daha sonra da Van Gölü'nün kirlenen kısmını temizlemek için projeler yapıp bunun için gayret göstereceğiz. Van halkı, Van Gölü'nün temizliği konusunda epey bir duyarlı noktaya geldi. Bunun için aktivistlerimiz var. Sağ olsunlar sürekli gündemde tutuyorlar."
'BU TESİS İLE VAN GÖLÜ KİRLİLİKTEN KURTULACAK'
Van Gölü'nün yöredeki insanlar tarafından 'Van Denizi' olarak anıldığını anlatan Vali Bilmez sözlerini şöyle sürdürdü:
"Deniz demelerinin sebebi de yüzölçümü 3 bin 755 kilometrekare, derinliği ise 450 metreyi bulmaktadır. Yani bütün Kocaeli'nin 3 bin kilometrekare olduğunu düşünürsek, Kocaeli vilayetinden daha büyük bir gölümüz var. Buna sahip çıkmamız lazım ve bizden sonraki nesillere de tertemiz devretmemiz lazım. Van Gölü, bölgemizin turizmi için bir cazibe merkezidir. İnşallah önümüzdeki yıl Van Gölü üzerinde daha çok su sporlarının yapıldığını göreceğiz ve bölge ekonomisine, turizme daha çok katkı sunacağını umut ediyorum. Van Gölü'ne hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Gevaş'ta ufak tefek sıkıntılar var. Onu gidermeye çalışıyoruz. Erciş ve Muradiye ilçelerindeki arıtma tesislerini devreye almaya çalışıyoruz. Onun için Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinin de bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesi lazım. Halkının da talebi, Van Gölü'nün bir havza olarak ilan edilmesi, Van Gölü'nün yönetiminin tek elden yapılması için gayretler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle de şu an çevre şehircilik konusunda Van Gölü kanunu hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Yaptığımız tesis, 1 milyon 100 bin nüfusun kanalizasyon atıklarını arıtabilecek kapasitede. Bu tesis, önümüzdeki en az 50 yıl sıkıntımızı karşılayacak."

VAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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