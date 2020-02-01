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Van’da “Kent Danışma Kurulu” oluşturuldu

İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öncülüğünde Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin paydaş olduğu "Kent Danışma Kurulu" ilin güçlü sosyal sermayesini bir araya getirilmesi amacıyla oluşturuldu.

Van’da “Kent Danışma Kurulu” oluşturuldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öncülüğünde Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin paydaş olduğu “Kent Danışma Kurulu” ilin güçlü sosyal sermayesini bir araya getirilmesi amacıyla oluşturuldu.
Van YYÜ Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, belirli periyotlarla kentin sorunlarını konuşma ve tartışmak amacıyla farklı sosyal katmanlardan ve farklı eğilimlere sahip aktörlerden bir kurul oluşturuldu. 65 kişiden oluşan kurul ilk toplantısını gerçekleştirerek, düzenlenen özel bir anket sistemiyle kentin önde gelen ulaşım, işsizlik ve imar gibi sorunlarını belirledi. “Kent Danışma Kurulu” adı verilen sivil platformun, 30 günde bir toplanarak ilin başlıca sorunlarını tartışılacağı kararı alındı.
Van YYÜ Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sorunların kavga edilerek değil, tartışılarak çözüleceğini belirtti. Oluşturulan komisyonda çıkan kararların olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifadede eden Vali Bilmez, “Burada söz hakkı alan herkes farklı cümlelerle de olsa aynı şeyi söyledi. Bu masanın etrafında olanların aynı fikir ve kanaatte olduklarına inanıyorum. Yani yumruklarımız biraz fazla sıkışmış ama bu yumruklarımızı biraz gevşetmemiz lazım. Sorunlarımızı kavga ederek değil, tartışarak çözebiliriz. Devletle, valiyle olan sorunlarımızı da tartışarak çözebileceğimize inanıyorum. Bazı sorunlarımızın çözümü kolay, bazılarına ise zaman ve imkan lazım ama önemli olan bu kente olumlu, pozitif bir sinerji oluşturmaktır” dedi.

“Kurul, sivil bir platform özelliği taşıyor”
Amaçlarının Van’ın farklı dinamikleriyle kalkınmasını, sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak olduğunu dile getiren Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç.Dr. Suvat Parin ise, “Kurulun temel özelliği resmi kurumların ve siyasi parti temsilcilerin olmadığı sivil bir platform özelliği taşımasıdır. 65 kişiden oluşan kurulun çalışma biçimini, gündeme alınacak konuların, çalışma takviminin kurul üyelerinin belirlemesi beklenmektedir. Neden böyle bir kurula ihtiyaç duyuldu? Van son 40 yıllık periyotta sosyoekonomik açıdan gelişme göstermekte zorlanan bir kent özelliği göstermektedir. Bütün kamu yatırımlarına rağmen beklenilen gelişme gerçekleştirilmemektedir. Bunun birçok nedeninden söz edilebilir. Fakat kamuoyunun konuştuğu, söz konusu sorunun da bir nedeni olarak; ortak aklı inşa edemeyen, bir araya gelemeyen, farklılıkları zenginliğe dönüştüremeyen bir sosyal sermaye dayanıklılığı göze çarpmaktadır” diye konuştu.
Düzenlenen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

VAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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