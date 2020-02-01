Van'da husumetli aileler barıştırıldı

Van'da Şerefan ve Gevdan aileleri arasında çıkan husumet, barış yemeği ile sona erdi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde Bayram ve Aslan aileleri arasında başlayan ve daha sonra aşiretleri kapsayan husumet sona erdi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Örgütü tarafından Elite World Van Hotelde düzenlenen barış yemeğine, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP İl Eş Başkanları Öznur Bartın ve Ökkeş Kawa, Gevdan Aşiret Reisi Mehmet Aslan, Şerefan Aşiret Reisi Nejdet Bayram ve aile bireyleri katıldı. Burada konuşan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, Ortadoğu'da büyük bir kaosun yaşandığını belirterek, mezhepçilik ve aşiretçilik gibi düşüncelerin halkı karşı karşıya getirdiğini söyledi. Birlik mesajları veren Türk, "Biz başından beri bu ülkede barışın sağlanması için çaba gösteriyoruz. Kürt halkının her şeyden önce birliğe ihtiyacı var. Kanaat önderlerinin en küçük bir olayda müdahil olmaları gerekiyor. Sonuçta biz bir halkız. Geçmişten beri bir kin ve nefret içindeyiz. Bu nedenle gençler silahlara sarılıyor ve bu durumda olayların yaşanmasına neden oluyor. Kanaat önderlerinin gençlerin bu silahlanma olayına karşı uyarılar yapmasını istiyoruz. Bu olayın barışla sonuçlanması bizleri mutlu etti" dedi.

HDP İl Başkanı Ökkeş Kawa’nın konuşmasının ardından iki ailenin bireyleri selamlaşarak, birlikte yemek yedi.

Bayram ve Aslan aileleri arasında 3 ay önce çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş ve olayda 2 kişi yaralanmıştı.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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