Okul bahçeleri kardan temizlendi

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Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Özalp ilçesindeki okulların bahçesini karlardan temizledi.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Özalp'ta da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Okulların açılmasına günler kala Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Özalp karla mücadele ekipleri, ilçenin kırsal mahalle okullarının bahçelerinde kar temizliği yaptı.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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