Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı

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VAN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, dondurucu soğukta sokakta yaşayan Ömer Orat'a (61), Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak, misafirhaneye yerleştirdi.

Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştığı belirtilirken, dondurucu soğukta sokakta yaşayan Ömer Orat'a Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Emniyet ekiplerinin haber vermesiyle, Belediye ekipleri, Orat'ı araçla alarak misafirhaneye yerleştirdi. Burada yeme, içme, banyo ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılanan yaşlı adam, belediye ekiplerine teşekkür etti.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:51

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