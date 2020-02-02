Van Atatürk Stadı yeniden kardan temizlendi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Van Büyükşehir, İpekyolu ve Edremit belediyelerinin desteğiyle Atatürk Stadı'nın karla kaplı zeminini maç öncesi temizledi.

Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı, Van'da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Belediye ve karayolları ekipleri şehir merkezi, kırsal mahalle ve şehirlerarası yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Mahalle yollarının yanısıra Van Spor FK'nin hafta sonu Bodrumspor'la oynayacağı Atatürk Stadı'nın zeminini 2 gün önce yoğun bir çalışma ile kardan temizledi. Stadı temizleyip maç saatini bekleyen ekipler, dün akşam başlayan ve gün boyu belli aralıklarla devam eden kar yağışı, tekrar stadın zemini karla kapladı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Van Büyükşehir, İpekyolu ve Edremit belediyelerinin desteğiyle Atatürk Stadı'nın karla kaplı zeminini hummalı çalışma sonucu maç öncesi temizledi. Atatürk Stadyumu'nun yanısıra Van Yolspor'un BAL Ligi'nde pazar günü karşılaşacağı ?? ile Sanayi Semt Sahsı'nın zeminini de kardan temizledi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, her iki sahaya giderek çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında İHA muhabirine bilgi veren İnaç, "Geçtiğimiz hafta yoğun bir kar yağışı ile beraber Atatürk Şehir Stadyumu ve diğer semt sahalarımızda çalışma başlattık. Atatürk Şehir Stadyumu'nu 2 gün öncesinden tamamen kardan temizleyerek çim zemine kavuşturup maçı beklemeye başladık. Ancak dün akşam itibariyle tekrar yağan karla beraber statyumumuz kar altında kaldı. Bugün sabah itibari ile başladığımız kar temizliğimiz şu an maç akşamının gece saat 11,00'i gösterirken sahadayız. Bir kaç saat içerisinde stadı temizlemiş olacağız. Yarın yine İnşallah Van Spor'umuzu daha düzgün bir zeminde Bodrum Belediyespor karşısında buluşturacağız. Burada emek sarfeden çok arkadaşım var. ilçe müdürümüz, tesis amirimiz, çalışma arkadaşlarımız, personellerimiz, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, onların çalışma arkadaşları İpekyolu Belediyesi ile Edremit Belediyesi'nden iş makinelerinin destekleri ile ortak çalışmayla çok şükür burayı hazır hale getirdik" dedi.

Sanayi Semt Sahası'nda da karla mücadele çalışması yürüttüklerini ifade eden İnanç, "Bir tataftan az önce Sanayi Semt Sahası'ndaydık. Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Van Yolspor, 1955 Batman Belediyespor ile maçı var. Arkadaşlarımız orada da hummalı bir çalışmayla sahayı yarınki maça hazırlamaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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