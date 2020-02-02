Kaymakam Solak’tan şehit ailelerine ziyaret

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

Başkale Kaymakamı Asım Solak, eşi Esra Solak ile birlikte 1996 yılında Başkale’de bölücü terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Cemil Çoban ve Abdulkadir Tezel’in Yeni Mahalle’de yaşayan ailelerini ziyaret etti. Ziyarette, şehit Cemil Çoban ve Abdulkadir Tezel başta olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için dualar edildi. Solak, ziyarette şehitlerin eşi ve çocukları ile bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Solak, şehit yakınlarıyla sürekli temas içinde olduklarını belirterek, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin yanındadır. Sizlerin talep ve istekleri bizim için önemlidir" dedi.

Beraberinde götürdüğü çeşitli hediyeleri çocuklara veren Kaymakam Solak, kendileriyle yakından ilgilendi.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.