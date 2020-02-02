Van’da karla mücadele çalışmaları hız kazandı

Van'ın merkez Tuşba Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, mahallelerde başlattıkları kar temizleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Etkili olan kar yağışının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan ekipler, ara arterlerde yoğun bir çalışma sarf ediyor. İlçenin en ücra köşelerine kadar yolları temizleyerek en kısa sürede bitirmek için adeta canla başla çalışan ekipler, ilçe sınırları içinde bulunan tüm yerleşim biriminde farklı ekipler halinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra park ve sanayi sitesi yerleşkesinde de çalışmalarını sürdürüyor.



“Personel karla mücadelede 7/24 esaslı çalışıyor”

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, tüm kırsal ve merkezi mahallelerin yanı sıra ilçe sınırlarında yer alan Küçük Sanayi Sitesinde yoğun olarak kar temizleme faaliyeti yürüttüklerini belirtti. Kar yağışı sonrası hiçbir yolun kapalı olmadığını ifade eden Başkan Akman, belediye personelinin 7/24 esasına göre çalıştığını kaydetti.

Uzun bir süredir Van’da yoğun bir kar yağmadığını dile getiren Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muhittin Yıldızbaş ise kar yağışı sonra sanayi sitesinde hummalı bir çalışma gerçekleştiren Tuşba Belediyesini tebrik etti.

Van’da 2015 yılından bu yana ilk kez böyle yoğun bir kar yağışıyla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren kar temizliğini aralıksız sürdüren belediye ekiplerine teşekkür etti.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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