TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Bodrumspor: 5

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TFF 2. Ligde mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği Bodrumspor’a 15 mağlup oldu.



Stat: Atatürk

Hakemler: Mustafa Aydın xx, Emin Barlas xx, Arif Dilmeç xx

Van Spor FK: Salih Şenbaş x, Barış Gök x, Samet Cantürk x (Cenk Kaplan dk. 46 x), Nuri Terliksiz x, Tarık Mayhoş x (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 36 x), Oktay Aydın xx, Barış Sağır x (Maksut Taşkıran dk. 68 x), Serdar Cansu x, Tunç Murat Behram x, Enes İslam İlkin x, Batuhan Er x

Teknik Sorumlu: Taner Taşkın

Bodrumspor: Übeyd Adıyaman xxx, Medeni Bingöl xxx, Oğuzhan Türk xxx (Caner Solmaz dk. 46 xxx), Emre Özkan xxx, Muhammet Aran xxx, Erkan Değişmez xx (Hüseyin Erkan dk. 22 xxx), Emirhan Subaş xxx, Celal Dumanlı xxx, Batuhan Ayvaz xxx, Abdullah Topkara xxx (Süleyman Özdamar dk. 54 xxx), Timur Kosovalı xxx

Teknik Sorumlu: Tarık Daşgün

Sarı kartlar: Emirhan Subaş (dk. 30), Emre Özkan (dk. 36), Hüseyin Erkan (dk. 82), Übeyt Adıyaman (dk. 86) (Bodrumspor)

Kırmızı kart: Emre Özkan (dk. 51) (Bodrumspor)

Goller: Oktay Aydın (dk. 8) (Vanspor), Timur Kosovalı (dk. 929) Celal Dumanlı (dk. 57), Batuhan Ayvaz (dk. 81), Hüseyin Erkan (dk. 89) (Bodrumspor)

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:51

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