Van Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı Mardin’den 3 puanla döndü

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Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 15. haftasında deplasmanda Mardin Gençlik Spor Kulübünü 30 ile mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grupta yer alan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu sezon oynadığı karşılaşmalardaki hırs ve azimle rakiplerine göz açtırmayan takım, liderle arasındaki puan farkını yavaş yavaş eritiyor. Son olarak ligde 15. hafta müsabakalarında deplasmanda Mardin Gençlik ve Spor Kulübüne misafir olan kırmızı siyahlılar, 725, 1225 ve 1025 kazandığı setlerle parkeden 03’lük net skorla ayrıldı.

Bu skorla beraber puanını 31’e çıkaran Van ekibi, 1 maç eksiğiyle lider Cizre Belediyesinin 7 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:51

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