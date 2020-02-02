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Van’da 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü Vali Bilmez, Tuşba ilçesinde bulunan Karasu Çayı Sulak ...

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve beraberindekiler ile birlikte "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" nedeni ile YYÜ ve Karasu Çayı Sulak alanında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Van’da 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü Vali Bilmez, Tuşba ilçesinde bulunan Karasu Çayı Sulak alanını gezdi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve beraberindekiler ile birlikte "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" nedeni ile YYÜ ve Karasu Çayı Sulak alanında düzenlenen etkinliğe katıldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) tarafından Tuşba ilçesi sınırlarında bulanan ve Van’ın önemli sulak alanlarından olan Karasu Çayı Sulak alanında "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’ etkinliği düzenlendi. İlk olarak YYÜ Senato Salonunda düzenlenen programda Karasu Çayı Sulak alan ile ilgili sunumlar yapıldı. YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli’nin açılış konuşmasını yaptığı programda sırasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Van Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Loğman Arslan birer sunun gerçekleştirdiler.
Programın kapanış konuşmasını yapan Vali Bilmez, “Sanayi dönemli kaçırdık. Bu bölgeye sanayi gelmedi. Bu bölgede şu an elimizdeki en büyük hazinemiz doğal zenginliğimiz. Bugüne kadar bize belki ekonomi anlamda katkı sağlamadı. İyiki de sanayiyi kaçırmışız. Çünkü güzel bir doğamız var. Doğamıza sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Evet bunu köylüye izah etmekte zorlanırız. Tabiki de 20 yıl önce Mustafa Sarı ile Muradiye’de göldeki balığın neslinin tükenmemesi için muhtarlarımızla toplantı yaptık. Onlarda baharın ve yazın Bendimahi Çayındaki suyun hepsini yoncayı sulamak için kanala alıyorlardı. Derede su kalmayınca balıklar ölüyordu. Mustafa hocam böyle bir sunum yaptı. İşte bu endemik balık türünü koruyamazsak önümüzdeki yıllarda yok olacağını söyledi. Eğer bu balığı koruyabilirsek buda Van’a bir zenginlik katacağını, bir gün Van Gölü etrafında kooperatiflerin kurulacağını ve insanların orada balık tutup ve bu balıktan para kazanacağını söyleyince bir iki muhtarımız söz aldı. “Hocam tuhaf bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki Kürt ölsün balık yaşasın. Kürt öldükten sonra balık ne işe yarar. Sen bana öl diyorsun, balığa yaşa diyorsun”. Bugün elhamdülillah gördük ki 14’e yakın kooperatif var, binlerce insan Van Gölü’nde balık tutarak geçimini sağlıyor. Yılda 1415 bin ton balık satışı yapılıyor. Ama o gün biz Mustafa hocaya kimi Amerikan ajanı dedi, kimi İsrail ajanı dedi kimi bir kanaldan işte bilmem ne para alıyor bizimle uğraşıyor. Muhtemelen buna benzer bir tartışmayı da bu gün de yaşıyoruz. Ama 20 yıl sonra Mustafa hocayı bütün Van halkı, Van balıkçıları yad ediyor. Onun için bugün kü hocalarımıza biz çok kızacağız. Nereden çıktınız, nereden geldiniz. Bir kuştur tutturmuşsunuz. Bizim çocuklarımızı düşünmüyorsunuz kuşları düşünüyorsunuz. Bizi düşünmüyorsunuz. Bu kuşlar burada var oldukça biz varız. Diyorlar dünyada sineklerin bittiği bir dönemden 4 yıl sonra Dünyada hayat kalmaz. Onun için burada bir doğal dengemiz var. Evet belki arazi kuruyacak, ineklerimiz üzerinde daha rahat gezecek ama bunun bir sonraki aşamasını hocalarımız söylüyor. Bu bir keramet değil bilimsel bir şeydir bu topraklar çöle dönecek. Belki rüzgar estiğinde artık oradan ılık su değil toz evlerimize doğru gelecek. Ama bunu da köylüye izah etmek çok zor. Köylü gördüğüne inanır yani yarın böyle olur demek onu biliyorum. Onun için biz sabırla köylüyü ikna etmeye çalışacağız. Bunu sizin malınıza, davarınıza çok zararı yok ve sabrederseniz ileride ben burayı muhafaza edersem bölgemize ciddi anlamda bir güzellik katar. O güzellik belki bu bölgeye turist çeker. O turiste yarın gözleme satarız, ayran satarız belki pansiyonculuk yaparız. Bugün bize belki hayal gibi geliyor bunlar ama hepsi olur” dedi.

Buradaki programına ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler Karasu Çayı Sulak alanının olduğu bölgeye geçtiler. Bura sulak alanının korunması için Prof. Dr. Loğman Aslan ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş’tan bilgi alan Vali Bilmez, aynı yerde bulunan Zeve Şehitliği civarında da incelemelerde bulundu. Burada Dr. Öğretim Üyesi Bekir Koçlar ve Dr. Öğretim Üyesi A. Aziz Kardaş, Zeve Şehitliği için hazırlanan proje hakkında bilgi verdiler.

Burada bir açıklama yapan Vali Bilmez, “Bugün 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü. Bizimde en önemli sulak alanlarımızda biri de gördüğümüz Zeve Şehitliğinin önündeki Karasu alanıdır. Son zamanlarda suyun çekilmesi ile birlikte sulak alanımızda özelliğini kaybetmek üzere. Bugün üniversitemizin öncülüğünde bölge müdürlüğümüz, bölgedeki muhtarlarımızla bir araya gelip bu sulak alanı nasıl kurtarabiliriz, buna ilişkin bir değerlendirme ve bir çalışma İnşallah bir yol haritamızı derledikten sonra çalışma yapacağız” dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “2 Şubat Dünya Sulak Alanları Koruma Günü. Bizde Van YYÜ’ye yakın olan Karasu Çayı Sulak alanındayız. Burası hakikaten dünyanın en güzel doğa harikası yerlerinden birisi. Yanında hemen Zeve Şehitliği var. İkisinin bir şekilde bir projeye dönüştürülmesi ve bu alanın korunması, bir kuş cennetine dönüştürülmesi. Hakikaten çok güzel bir alan, Van’ın görülmesi gereken en güzel yerlerinden birisi. Sizde gördünüz muhteşem bir doğa var. İnşallah üniversitemiz, Valiliğimiz, Van Büyükşehir Belediyemiz ve Tuşba Belediyemiz hep beraber el ele verip muhtarlarımızla beraber bu alanın eski günlerine 10 yıl önceki yaklaşık 180 kuş türü o dönemde vardı. Tekrar eski günlerine dönüşmesi için hem de Zeve Şehitliğinin restore edilmesi ve burada hakikaten 19215 olaylında bazı ermeni çetelerinin yapmış olduğu mezalimin buradan 2500 Vanlı vatandaşımız katledilmiş. Buranın tekrar bir manevi havasının oluşması, bir mezarlık haline getirmesi için diğer kurumlarımızla birlikte çalışacağız inşallah. Van için güzel olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkez Müdürü Loğman Aslan, "Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkez Müdürlüğü olarak Rektör beyi ziyaret ettiğimizde 2 Şubat Dünya Sulak Alanı Günü olduğunu ve bu kutlamalara katılması gerektiğini söyledik. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkez Müdürlüğü ev sahipliğinde Rektör ve Vali beyin himayesinde bugün dünya sulak alanlar günü vasıtasıyla ulusal öneme haiz olan Karasu Çayı S ulak alanın bir an önce rehabilite edilip kurtarılması için gerekli çalışmalar ne yapılır gibi, çalışmaların ne yapılması gerektiğini anlattık, Programa katılan Vali beye, Rektör beye ve Karasu çevresindeki muhtarlarından olumlu sonucu aldık. İnşallah Karasu eski günlerine kavuşturulması için bu çalışmamız bir mihenk olacak. Dünya sulak alanlar gününde de sulak alanlar tabiatın rahimleri dir. Bu rahimleri canlı tutmak için ve öldürülmemesi için Amazon ormanlarından sonra en çok biyoçeşitliliğin sulak alanlarda olduğu bilinciyle Van Gölü havzasında da birçok sulak alanın yok edildiğini ve yok olmak üzere olduğunu ve elimizde kalanların da korunması gerektiği bilincini algılamak için bugünkü toplantı yaptık. Toplantımıza Valimiz, Rektörümüz, belediye başkanımız ve o bölgedeki muhtarlarımız iştirak ettiler. İnşallah. 14. Bölge Müdürlüğü himayesinde Karasu sazlığına ilk etabı bu Ağustos ayından itibaren çalışmalara başlanacak” dedi.

Etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Van Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Loğman Arslan, Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Dr. Öğretim Üyesi Bekir Koçlar, Dr. Öğretim Üyesi A. Aziz Kardaş, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Bardakçı Mahalle Muhtarı Tevfik Uçar ve yakın civar muhtarları ile birlikte Karasu ve Zeve Şehitliği’ni ziyaret ettiler.
Bölge ziyaretinin ardından Vali Bilemez ve beraberindekiler Bardakçı Mahalle Muhtarı Teyfik Uçar’ın evinde verdiği yemeğe katıldılar. Yemeğin ardından Prof. Dr. Loğman Aslan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emin Bilmez'e, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Prof. Dr. Fevzi Özgökçe'ye muhtarlara ve İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'e yaban kuşların yer aldığı birer tablo takdim ettikten sonra program sona erdi.

VAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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