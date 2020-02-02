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Van Spor FK teknik direktörü Taşkın; "Vanspor taraftarı ve camiamıza yaşattığımız için herkesten ...

İHA

Van Spor FK Teknik Direktörü Taner Taşkın; "Böyle bir sonucu büyük Vanspor taraftarı ve camiamıza yaşattığımız için herkesten özür dileriz" dedi

Van Spor FK teknik direktörü Taşkın; "Vanspor taraftarı ve camiamıza yaşattığımız için herkesten özür dileriz"

Van Spor FK Teknik Direktörü Taner Taşkın; "Böyle bir sonucu büyük Vanspor taraftarı ve camiamıza yaşattığımız için herkesten özür dileriz" dedi
Kendi evinde evinde karşılaştığı Bodrum Belediyesi Bodrumpor ile karşılaşan ve 51 farklı bir skorla yenilen Van Spor FK Teknik Direktörü Taşkın; maçla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Taşkın yaptığı açıklamada, "Bugün oynadığımız Bodrum Belediyesi Bodrumspor müsabakasında aldığımız 51 lik mağlubiyet biz teknik heyet, futbolcularımız, kulüp başkanımız ve taraftarımız başta olmak üzere herkesi çok üzdü. Bu mağlubiyet gerçekten çok ağırdı. Böyle bir sonucu büyük Vanspor taraftarı ve camiamıza yaşattığımız için herkesten özür dileriz. Ne kulüp başkanımız, ne yönetimimiz, ne de taraftarımız böyle bir mağlubiyeti hak etmiyordu. Burada takımın teknik sorumlusu olarak bütün sorumluluk bana aittir. İnşallah böyle neticeleri bir daha yaşamamak üzere kısa sürede toparlanmak istiyoruz. Bodrumspor da yapmış olduğu mücadele ile haklı bir galibiyet aldı. Onları da yürekten tebrik ediyorum. Herkes hakkını helal etsin" dedi.

VAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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