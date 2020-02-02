Derecik'te ahıra sığınan 4 kaçak göçmenden 1'i donarak öldü

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

HAKKARİ'nın Irak sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Bangladeş uyruklu 4 kaçak göçmenden 1'i donarak yaşamını yitirdi. Baygın bulunan 3 kişi ise son anda jandarma ekiplerince kurtarılarak, hastaneye götürüldü.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik'te bulunan Hacıbey Çayı yakınlarında yürüyüş yapan köylüler, bir ahırda, 4 kişinin hareketsiz halde yattığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin ise baygın olduğu tespit edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, 4 kişinin de Bangladeş uyruklu olduğunu ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıklarını saptadı.

İncelemenin ardından 3 kaçak göçmen, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde kaçak göçmenlerin donarak ölmek üzere oldukları belirlendi. 3 kişi tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan işlemlerin ardından 1 kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.