Saray ilçesinden depremzedelere yardım

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Van’ın Saray Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ için toplanan yardımlar gönderildi.

Saray ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan kışlık giysi, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, bugün Saray Belediyesine ait araçlara yüklenerek deprem bölgesi gönderilmek üzere yola çıktı. Kısa süre içerisinde toplanan yardımlar arasında kışlık giysi, kuru bakliyat ve un yardımlarının yer aldığı malzemeler, yardım sever ilçe hakkı tarafından kamyonlara yüklenerek gönderildi.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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