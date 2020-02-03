Vanlı boksörlerden büyük başarı

Çankırı’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar ve Genç Kadınlar Boks Şampiyonasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boksörleri; 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 ikincilik ve 4 üçüncülük madalyası kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan ve 27 Ocak ile 2 Şubat 2020 tarihleri arasında 318 sporcunun katılımıyla Çankırı’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar ve Genç Kadınlar Boks Şampiyonasına Van ekibi de katıldı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boksörlerinden 60 kiloda Evin Erginoğuz ve 80 kiloda Yaren Düztaş Türkiye şampiyonu olurken, 80 kiloda Şeyma Düztaş Türkiye ikincisi, 52 kiloda Marziye Pekel, 57 kiloda Candan Çoban, 75 kiloda Helin Çaça ve 75 kiloda ise Azra Gedikoğlu Türkiye üçüncülüğü ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcuların gösterdiği başarıdan duydukları memnuniyeti dile getiren Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, “Türkiye Boks Federasyonumuz tarafından Çankırı'da 43 ilden 318 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar ve Genç Kadınlar Boks Şampiyonasına bizlerde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı adına 9 sporcumuz ile katılım sağladık. 5 gün boyunca zorlu ve 13 farklı sıklette mücadele ettik. Toplam 9 sporcumuz 7 madalya alarak büyük bir başarıya imza atmış oldu. Bu başarılarımızı disiplinli ve düzenli çalışmalarımıza borçluyuz. İlimizde boks branşımızın son 5 yıldaki başarı çıtasının bu denli artmasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç'ın katkıları oldukça fazladır. Ayrıca bu müsabakalara katılmamızda bizlere büyük destek veren Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say’a da tüm sporcu ve boks camiamız adına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da, başarılı sporcuları tebrik ederek, “Türkiye Boks Federasyonumuz tarafından Çankırı'da yapılan Türkiye Yıldızlar ve Genç Kadınlar Boks Şampiyonasına ilimiz adına katılarak 3 farklı kategoride toplam 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan boksörlerimizi bir kez daha yürekten kutluyoruz. Boksörlerimiz ilimizin başarı çıtasını her zaman yükseltmektedirler. Bu başarılarından ve çalışmalarından dolayı ilimizde böylesi gurur verici sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen boks antrenörümüz Ayhan Öz başta olmak üzere diğer tüm antrenörlerimize çok teşekkür ediyor, sporcularımızı da kazanmış oldukları bu güzel başarılarından dolayı bir kez daha yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyoruz" diye konuştu.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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