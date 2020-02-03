Van’da ‘köy yoğurdu’ denetimi

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Van’da ‘köy yoğurdu’ adı altında satılan sağlıksız ve etiketsiz yoğurtların denetimi devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin katılımlarıyla “köy yoğurdu” adı altında piyasaya sunulan, hijyenik olmayan koşullarda üretilen ve sağlık açısından olumsuz etkileri olan plastik kovalarda ambalajlanan etiketsiz ürünler konusunda denetim yapıldı. Bu ürünlerin satışının tespit edildiği işletmelere yasal mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanarak, çeşitli gramajlarda 110 kova ürün imha edildi.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.