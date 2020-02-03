Van’da hasta kurtarma operasyonu Zorlu kış şartlarına rağmen sağlık ekipleri hastalar için seferber oluyor

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Van’ın İpekyolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancıları tutan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Gövelek Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki E.B. isimli hastanın doğum sancılarının artması nedeniyle durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yoğun kar yağışı yüzünden kapanan yolu aşamayınca Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye UMKE ekipleri ve kar paletli (snowtrack) ambulans yönlendirildi. Paletli ambulansla akşam saatlerinde yola çıkan ekipler, kar yağışı ve tipiden dolayı zor anlar yaşadı. Mezra yoluna giren ekipler, kapalı yolu paletli ambulansla aşarak devam etti. Uzun uğraşlar sonucu mahalleye varan ekip, hasta yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Şiddetli doğum sancısı çeken E.B.’yi ambulansa alan ekipler, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Başarılı operasyonla doğum sancısı çeken kadını kurtaran ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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