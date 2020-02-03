Özalplı kadınlardan depremzedelere atkı ve bere desteği

Van’ın Özalp ilçesindeki aile kültür merkezindeki kadınlar, Malatya ve Elazığlı depremzedeler için ördükleri atkı ve bereleri belediye yetkililerine teslim etti.

Özalp Kaymakamlığı ve AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının destekleri ile Özalp Aile Kültür Merkezindeki 20 kursiyer, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için atkı ve bere ördü. 100 adet atkı ve bere örerek bugün Özalp Kaymakamlığı ile belediyesinin başlatmış olduğu kampanya kapsamında teslim eden AK Parti Özalp Kadın Kolları Başkanı Naciye Tezel, depremden sonra bölgedeki vatandaşlara atkı ve bere örmeye başladıklarını belirterek, “Bir haftalık kısa zaman içerisinde 20 kursiyerle 100 adet atkı ve bere ördük. Depremi yaşamış bir il olarak insanlara yardımcı olmak istedik. ADEM'deki 20 kursiyerle birlikte ördüğümüz atkı ve bereleri; Özalp Kaymakamlığı, belediyesi ve ilçe müftülüğü tarafından başlatılan kampanya kapsamında depremzedelere gönderilmek üzere yetkililere teslim ettik” dedi.

VAN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:40

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