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Van Spor FK'nin yeni genel koordinatörü Feyyaz Uçar oldu

İHA

Van Spor FK'nin yeni genel koordinatörü Feyyaz Uçar oldu

Van Spor FK Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, katıldığı bir spor programında Feyyaz Uçar'ın Van Spor FK'nin genel koordinatörü olduğunu açıkladı.
Van Spor FK Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, Van'da internet üzerinden yayın yapan Akdamar TV'de Salih Deniz'in hazırlayıp sunduğu Spor Aktif programına katıldı. Takımın genel yapısı, takımın son durumu ve geçen pazar aldığı 51'lik yenilgiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yenitürk, takımın yeni koordinatörünü de açıkladı.
Salih Deniz'in 'takıma bir genel koordinatör ihtiyacı varmıdır' sorusuna cevap veren Başkan Yenitürk, "Biliyorsunuz kulup için genel koordinatör mutlaka kulübün içinde olması gerekiyor. Her dakika ne oluyor, ne bitiyor, ne yaşanıyor, sıkıntılar nelerdir, veyahutta futbolcuların sıkıntısı, hocanın sıkıntısı, kulübün, sıkıntıları ne mutlaka bizlere yönetime taşıması gerekiyor. Bununla ilgili geçen sene biliyorsunuz Feyyaz Uçar beyi getirdik hoca olarak belki bazı sıkıntılar oldu, olmadı daha sonra Hasan Erkin Şimşir hocayı getirdik. Hasan Erkin Şimşir hocay geldiği günden itibaren biz herhalde 11seri yakaladık o zaman. O zaman Feyyaz Uçar'ı genel koordinatör olarak tuttuk. Geçen yıl Feyyaz Uçar genel koordinatör idi. Hocayla benim aramda, takımla hacanın arasında, takımla benim aramada hatta tesisle benim aramda durmadan rapor veriyordu sıkıntıları kendi çözmeye çalışıyordu. Bire bir oradaydı. Kulüp hocası hiçbir zaman kulüp müdürü ile kulüp personeli ile muhattap olmuyordu. Direk Feyyaz Uçar'a, Feyyaz beyde onlarla muhattap oluyordu" dedi.
Bu sene içinde öyle bir şey düşündüklerini, geç kalmadıklarını ifade eden Yenitürk, "Daha da geç kalmayalım yani en azından bu kopukluğu fazla büyütmeyelim. Şimdi genel koordinatör dediğimiz zaman her türlü şeye giriyor. Menajer olarak, kulüp sorumlusu olarak ne bileyim hemen hemen başkan yardımcısı olarak. Şimdi bizim yönetimmzinde bu işi yapacak yok mudur var. Çok daha fazlasını yapacak var ama şimdi iş için Ankara'ya gidiyor 3 gün kimse yok. Kulüp içerisinde genel koordinatör bir kişi daim olması lazım. Kalıcı olması lazım. Bir gün bir arkdaşım, bir gün diğer arkadaşım, 3 gün öbür arkadaşım olduğu zaman orada kiminle ne paylaştı, hocayla ne paylaşıldı her seferinde sil baştan yeniden gelen arkadaşla paylaşma olmuyor. Daimi olması lazım. Yani en fazla burada Oktay kardeşimiz kaldığı için bu işi o yürütüyordu. O da yeri geliyor Ankara'daki işleri için beraber çalıştığı ortak olduğu toplantıları oluyor. Toplantıya gidiyor, İstanbul'a gidiyor, orada işleriyle uğraşıyor. Şimdi sabahleyin saat 9'da kulübe gitsin, 12,00'a kadar 13,00'a kadar orada kalma şansı yoktur. Mutlaka bir bürosu, bir işi vardır. Uğrayıp çıkmak zorundadır. Akşam gittiği zaman mutlaka evine dönme saaatı vardır. Ama biz bu sefer genel koordinatörün kulüpte kalmasını istiyoruz. An az gece saat 24,00'a kadar futbolcunun içinde olması lazım oradaki düzeni sağlaması lazım. Ondan dolayı biz dünde yönetimimizle bunu paylaştık. Yüzde sekseninin kanaati öyle bir arkadaşımızın olmasında fayda vardır. İsterseniz karar verdiğimiz ismi de buradan açıklayalım. Geçen seneden bildiğimiz için bize faydası olduğuna inandığımız için kararımızı aldıktan sonra ben bugün Feyyaz Uçar beyle görüştüm. Başka bir takımda olmadığını yani süper ligde hoca yardımcısı iken ekibi ile birlikte ayrıldı. Ona rağmen 'ben Van'ı seviyorum benim size şu kadar bir faydam varsa sizden bir talebim de yoktur. Van Spor'a iğnenin ucu kadar faydam olursa iyi olur. Yanlış anlaşılmasın böyle bir teklif bana hangi kulüpten gelirse gitmem ama ben Van'ı ve Van Spor'u seviyorum. Eğer inanıyorsanız benim de azıcık bir faydam dokunacaksa ben oraya genel koordinatör olarak gelirim. Genel koordinatör benimle hocanın, benimle futbolcu ve kulüp arasında bir köprü olacaktır. Anında her şeyden haberimiz olacak, anında her şeyin aynı gün çözümü üretmek için çare arayacağız. Böyle bir şeyin faydalı olacağını anlattım. Sağ olsun bizi kırmadı bugün kabul etti. İnşallah Çarşamba günü Van'da olacak. Ben bunu hocamızla da paylaştım. Hocam da sevindi
'Ben Feyyaz hocayı severim faydası da olur' yani hocamız kendi teknik hoca olarak sonuna kadar tek yetkilidir. Sadece Feyyaz Uçar'ın görevi budur bu konularda bize yardımcınız olacaktır. O da çok memnun oldu. Hocanın görüşünü aldıktan sonra ben Feyyaz hoca ile görüştüm. O da bizden 1 saat 2 saat süre istedi eşiyle çocuklarıyla görüşecekdiye. Sağ olsun bizi kırmadı ve teklifimizi kabul etti. Van'a hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Konu hakkında telefonla İHA muhabirine bilgi veren Feyyaz Uçar, "Başkan Servet bey sağolsun bize gelmemiz yönünde teveccüh gösterdi. Ben Van Spor'u seviyorum. Çarşamba yada perşembe günü geleceğim. Zaten Van ve Van Spor aklımızda. Kalbimiz hep orada. Takım çok ta kötü bir durumda değik. İnşallah bu sene en azından playoff oynayıp Van Spor'un yukarılara çıkması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

VAN

03 Şubat 2020 Pazartesi

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