Van Büyükşehir Belediyesinin müzik akademisi kayıtları başladı

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Van Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanatsal becerilerini arttırmak için müzik akademisi açıyor.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artması, yeni yeteneklerin keşfedilmesi adına Van Büyükşehir Belediyesi müzik akademisi kurdu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde 714 yaş arası çocukların faydalanabileceği kurslarda, usta eğitmenler tarafından kursiyerlere hafta içi her gün ney, kaval, piyano, gitar, keman ve bağlama kursları ücretsiz verilecek.

Akademiye başvurular, Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde 4 Şubat’ta başlayacak 14 Şubat’ta ise sona erecek.

VAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:40

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