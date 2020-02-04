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Van’da ‘hasta hakları ve sorumlulukları’ eğitimi

İHA

Van İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Koordinatörlüğü tarafından 112 acil sağlık personellerine 'hasta hakları, hastaların sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarıyla ilişkileri' eğitimi verildi.

Van’da ‘hasta hakları ve sorumlulukları’ eğitimi

Van İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Koordinatörlüğü tarafından 112 acil sağlık personellerine ‘hasta hakları, hastaların sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarıyla ilişkileri’ eğitimi verildi.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen eğitime 112 acil sağlık personelleri katıldı. Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığımızca, hasta hakları konusunda sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personele ‘Hasta Hakları Eğitimi’ verilmesi, sağlık hizmet sunucusuna başvuru yapan ayakta ve yatan hastaların insan haysiyetine yakışır şekilde haklarından faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine yönelik bilgilendirmeler yapılması, yeni bir insan hakları eylem planına faaliyet olarak eklenmiştir. Bu amaçla tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kamu hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, askeri hastaneler, ilçe sağlık müdürlükleri, Van 112 İl Ambulans Başhekimliği personellerine toplum sağlığı merkezleri, özel tıp merkezleri çalışan personellerine hasta hakları eğitimi koordine edilip personelin eğitim alması sağlandı. Düzenlenen eğitime 112 acil sağlık personellerinden 200 kişiye Hasta Hakları İl Koordinatörü Yıldırım Kaya tarafından eğitim verildi” dedi.

VAN

04 Şubat 2020 Salı

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