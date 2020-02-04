Kaymakam Aslan, küçük dengbej Kava’ya misafir oldu

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, daha önce karşılaştığı ve okuduğu Kürtçe uzun hava şarkısından etkilendiği Dengbej Kava İnal’ın evine misafir oldu.

Kava İnal ve ailesini Bostaniçi Mahallesi’ndeki evinde ziyaret eden Kaymakam ve Başkan Vekili Aslan, maddi yetersizlik sebebiyle okula gidemeyen Kava’ya eğitim desteğinin verilmesi ve aileye gerekli sosyal yardımların arttırılması hususunda gerekli talimatlar verdi. Küçük Dengbej Kava’dan bir uzun hava daha dinleyen Başkan Vekili Aslan, “Kava çok yetenekli bir çocuk. Onunla Kültür Sokak’ta esnaflarımızı ziyaret ederken tanıştım. Güzel bir sesi olduğunu fark edince bir şarkı söylemesini istedim. Etkileyici bir sesi olduğunu görünce, arkadaşlarıma ileride ziyaret etmek istediğimi söyledim. Sağ olsun arkadaşlar evini bulup beni haberdar ettiler. Bende Kava’yı evinde ziyaret ettim. Bundan sonraki süreçte hem eğitimine destek olacağız hem de müzik alanındaki yeteneğine yardımcı olacağız. Belediye olarak yapacağımız kültürel etkinliklerde de kendisine yer vermeyi planlıyoruz” dedi.

VAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:40

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