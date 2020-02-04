Depo olarak kullanılan garaj alev alev yandı

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Van'ın Özalp ilçesinde depo olarak kullanılan garaj alev alev yanarak maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eski Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Şakar’a ait olan ve depo olarak kullanılan garajda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Olay can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

VAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:40

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