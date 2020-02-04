Çaldıran Belediyesinden tiyatro kursu

Van’ın Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tiyatro kursu açılıyor.

Çaldıran Belediyesinin sosyal etkinlik kapsamında başlatmış olduğu uygulamada, öğrencilere ve gençlere yönelik tiyatro kursları açılıyor. Şubat ayı sonuna kadar kayıtların yapılabileceği ve kurs sonrasında sertifikaların verileceği program kapsamında aralarında tiyatro oyuncusu ve koreografi müzik ve dans hocalarından oluşan 5 kişilik bir ekip tarafından eğitimler verilecek.

Amaçlarının gençliği kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spor ve tiyatro gibi aktivitelerle buluşturmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde gençlerin ve öğrencilerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, hoş ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri için yaptığımız sportif çalışmalarla birlikte tiyatro eğitim kursları da başlattık. Tiyatro, koreografi ve dans hocalarından oluşan beş kişilik bir ekiple açılacak kurslara eşlik ederek burada kursiyerlere bir ay boyunca eğitim verilecek. Bir aylık kursun ardından verilecek sertifikalarla ilçemizdeki okullarda sahne alarak tiyatro gösterilerini sunacaklar. İlçemizde gençlerimizin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklar edinmemeleri ve uzaklaşmaları için sportif faaliyetlerle birlikte sosyal etkinlik çerçevesinde çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

VAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:40

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