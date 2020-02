Edremit Belediyesi, toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi Edremit Belediyesi, deprem toplanma alanlarını açıkladı

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından afet ve acil durum toplanma alanları belirlenirken, 29 noktaya toplanma alanı olduğu gösteren tabelalar dikildi.

Van’da geçtiğimiz yıllarda yaşanan depremlerle son olarak Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerle birlikte afet ve acil durum toplanma alanlarının önemi bir kez daha gündeme taşındı. Edremit Belediyesi de olası bir afette vatandaşların toplanma alanlarına daha rahat ulaşabilmesi adına önemli bir çalışmaya imza attı. Edremit’te vatandaşların fiziksel tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde toplanabileceği afet ve acil durum alanları yeniden düzenlendi.



Vatandaşlar edevlet üzerinden ulaşabilecek

Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğiyle ilçede yer alan 29 noktaya toplanma alanı olduğunu gösteren tabela dikildi. Vatandaşlar, edevlet üzerindeki ‘Acil Toplanma Alanı Sorgulama’ bölümüne girerek il, ilçe ve mahalle bilgileriyle yaşadığı bölgedeki toplanma alanlarının konumlarını görebilecek. Aynı zamanda, cep telefonu ile tabelalardaki kare kod okutularak en yakın barınma merkezi öğrenilebilecek.



“Her boş alan toplanma alanı değildir”

Belirlenen toplanma alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, amaçlarının barınma merkezlerinin hazır olana kadar geçecek süre içerisinde paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak olduğunu belirtti. Halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanların oluşturulduğunu vurgulayan Başkan Say, “Her açık ya da boş alan toplanma alanı olmaya uygun niteliği taşımadığı gibi toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterler de bir arada değerlendirilmektedir. Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor. Afet ve acil durum toplanma alanı; bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı gibi tespit kriterleri oluşturuyor. Vatandaşlarımız edevlet üzerinden bulundukları en yakın toplanma alanını görebilirler. Bu çalışmadan dolayı emeği geçenler teşekkür ediyorum” dedi.

