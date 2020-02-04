Van-Bahçesaray kara yolunda minibüsün üzerine çığ düştü

Van'ın Bahçesaray yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine çığ düştü.

VanBahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine çığ düştü.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, VanBahçesaray kara yolunda çalışma yapan greyderin arkasında uyarılara rağmen giden minibüsün üzerine çığ geldiğini belirterek, “33. kilometrede tünele varmadan greyder önde çalışıyor, arkadan da minibüs gidiyor. Uyarı olmasına rağmen minibüs gidiyor. O ara çığ geliyor. Minibüste 5, 10, 11 kişi gibi değişik sayıda vatandaş olduğu söyleniliyor. 112 acil servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve kara yolları ekiplerimiz bölgeye ulaştı. Bölgede telefonlar çekmediği için net bilgi alamıyoruz. Bölgede tipi de var. Ben de birazdan olay yerine gideceğim” dedi.

VAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:40

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