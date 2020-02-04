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Bahçesaray'da çığ düştü (1)

DHA

VANBahçesaray yolunda çığ düşmesi sonucu minibüs ve iş makinesinin kar yığını altında kaldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

VANBahçesaray yolunda çığ düşmesi sonucu minibüs ve iş makinesinin kar yığını altında kaldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Akşam saatlerinde Bahçesaray-Van karayoluna çığ düştüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye  AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek,  
"BahçesarayVan karayolunda minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi" dedi. 

VAN

04 Şubat 2020 Salı

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