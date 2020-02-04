Van'da okullara kar tatili

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- VAN'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Aynı zamanda engelli ve hamilelerde yarın idari izinli sayılacak. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 5 Şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamiller de idari izinli sayılacak" denildi.



VAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:38

YATSI 18:56

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