Van’da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte hemen küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yol Yapım Bakim ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla beraber çalışmalarına başladı. Ekipler ana arterler başta olmak üzere trafik akışının fazla olduğu caddeleri açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Çalışmalara 6 tuzlamaküreme, 5 greyder, 2 beko loder, 2 loder ile yaklaşık 100 personel katılıyor.

Cumhuriyet, Maraş, İskele, İki Nisan, Milli Egemenlik, Hacıbekir, Eski Cezaevi ve Erek Dağı gibi araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerle birlikte Edremit, Kalecik, Bostanici, Kevenli, Sıhke ve MemurSen TOKİ'lerde de sürekli küremetuzlama çalışması yapılıyor.

VAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:38

YATSI 18:56

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