Çığ altında kalan minibüsü arama çalışmaları başlatıldı

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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, içerisinde 1015 kişinin bulunduğu değerlendirilen minibüsü arama çalışmalarının başlatıldığını söyledi.



VanBahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüsle iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri gönderilmişti. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Minibüsü arama çalışmaları devam ediyor. Çığ düşmesi sonucu aşağı sürüklemiş. Operatör hastaneye kaldırıldı. Ciddi bir yaralanma yok. Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Köpekli ekipler yola çıktı. Bahçesaray ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’ne ait minibüste 1015 kişi bulunduğu tahmin ediliyor” dedi.

VAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:40

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